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Криминал приготовился к войне после убийства главного вора в законе Азербайджана 

Lenta.ru 38 минут назад
Криминальный мир Свердловской области приготовился к войне после убийства главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лоту Гули. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в этом регионе влияние Гули было велико, поэтому после его смерти начнется смена воровской власти. При этом собеседник отметил, что криминальных войн, как в 90-е годы, не будет. Тем не менее, люди вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского), которые после его убийства перешли под контроль Гули и стали платить ему дань, теперь ждут нового хозяина.
На место Гули сейчас претендуют три авторитетных вора в законе: 47-летний Георгий Акоев (Гия Свердловский) — племянник убитого лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан); 65-летний Автандил Кобешавидзе (Авто), проживающий сейчас на Украине, и 39-летний Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский).
Ранее 20 августа сообщалось, что Гули застрелили в отместку за убийство Ровшана Ленкоранского. Убийство совершил Хаган Зейналов (Хан Бакинский), который давно внедрился в окружение Гули и завоевал его доверие.
Гули стал вором в законе в 2000 году. В последнее время у него стали все чаще происходить конфликты с конкурентами. Основной причиной противостояния Гули с Джаниевым считается дележка российских рынков по продаже овощей и зелени. Когда в 2016 году Ленкоранского расстреляли в Стамбуле, Гули стал одним из первых, кого окружение погибшего заподозрило в причастности к убийству. После смерти Джаниева прибыльная овощебаза в Екатеринбурге, которую он «крышевал», попала под власть Гули.
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Происшествия , Видео , Надир Салифов , Аслан Усоян , Азербайджан , Свердловская Область
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