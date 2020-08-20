Дело об аргентинском кокаине рассмотрят заново

Солнцевский суд Москвы передал в Дорогомиловский суд уголовное дело о контрабанде кокаина из Аргентины — его будут рассматривать заново, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.

"Девятнадцатого августа Солнцевским районным судом Москвы было вынесено постановление о направлении уголовного дела по подсудности в Дорогомиловский суд Москвы", — рассказал собеседник агентства.

Солнцевский суд начал рассматривать это дело еще в ноябре прошлого года, инстанция также успела привлечь к разбирательству присяжных заседателей. Теперь дело будет рассматриваться с самого начала — его материалы состоят из более чем 50 томов.

Как пояснил РИА Новости адвокат Александр Костанянц , "из-за допущенной судом волокиты дело за восемь месяцев так и не двинулось с мертвой точки". По словам защитника фигуранта дела Али Абянова, Мосгорсуд дважды отменял решения судьи Солнцевского суда о продлении срока содержания под стражей, однако там "игнорировали замечания и вновь продлевали стражу по тем же основаниям".

"Что касается подсудности, мы просили направить дело по территориальному признаку в Дорогомиловский суд Москвы, так как задержание произошло на территории автобазы МИД. Прокурор же считал, что подсудность нужно определять по взлетно-посадочной полосе аэропорта "Внуково", но это не окончательное место. В конечном итоге в Солнцевском суде нам поменяли судью, тот на первом же заседании отправил дело по подсудности в Дорогомиловский суд", — добавил Костанянц.

Это уголовное дело обернулось одним из самых громких за последние годы международным скандалом, связанным с наркотиками. В ходе него спецслужбы России и Аргентины перехватили чемоданы с 389 килограммами кокаина, которые хранились на территории посольства России в Буэнос-Айресе. О находке силовикам рассказали сами российские дипломаты.

При этом в МИД России заявляли, что Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских дипломатических представительствах за рубежом.