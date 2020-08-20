Гимнастка погибла во время соревнований в Москве

Фото: Лена Кустова/vk.com Лена Кустова/vk.com

37-летняя Кустова принимала участие в турнире по слэклайну - хождению по натянутой стропе. Во время ее выступления произошел отказ снаряжения. В голову спортсменке попала металлическая часть оборудования и нанесла тяжелую черепно-мозговую травму.

Около часа врачи скорой помощи боролись за жизнь эквилибристки, однако спасти ее не удалось.