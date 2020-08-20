Гимнастка погибла во время соревнований в Москве

В Москве
во время соревнований по эквилибристике погибла воздушная гимнастка Елена Кустова
, сообщает News.ru.
Фото: Лена Кустова/vk.comЛена Кустова/vk.com
37-летняя Кустова принимала участие в турнире по слэклайну - хождению по натянутой стропе. Во время ее выступления произошел отказ снаряжения. В голову спортсменке попала металлическая часть оборудования и нанесла тяжелую черепно-мозговую травму.
Около часа врачи скорой помощи боролись за жизнь эквилибристки, однако спасти ее не удалось.
Ранее «Рамблер» сообщал, что игрок любительской команды «Юго-Запад» Новосибирской баскетбольной ассоциации Алексей Устиновский умер во время турнира. Через две минуты после начала матча Устиновский внезапно упал на колени – у него случился сердечный приступ.