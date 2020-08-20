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Белоруссия в огне. Главное

Гимнастка погибла во время соревнований в Москве

Вероника Полынина
иещё 10
27 минут назад
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В Москве во время соревнований по эквилибристике погибла воздушная гимнастка Елена Кустова, сообщает News.ru.
Гимнастка погибла во время соревнований в Москве
Фото: Лена Кустова/vk.comЛена Кустова/vk.com
37-летняя Кустова принимала участие в турнире по слэклайну - хождению по натянутой стропе. Во время ее выступления произошел отказ снаряжения. В голову спортсменке попала металлическая часть оборудования и нанесла тяжелую черепно-мозговую травму.
Около часа врачи скорой помощи боролись за жизнь эквилибристки, однако спасти ее не удалось.
Ранее «Рамблер» сообщал, что игрок любительской команды «Юго-Запад» Новосибирской баскетбольной ассоциации Алексей Устиновский умер во время турнира. Через две минуты после начала матча Устиновский внезапно упал на колени – у него случился сердечный приступ.
Комментарии4
Происшествия,Елена Кустова,Москва,
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