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Белоруссия в огне. Главное

Отравили? Навальный в реанимации 

Мария Иванова 13 минут назад
Навальный в реанимации
Фото: ТАСС
Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске. Сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем твиттере.
У Навального подозрение на токсическое отравление. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, его могли отравить через чай — единственное, что он употреблял сегодняшним утром.
Алексей Навальный вылетел на самолете из Томска в Москву. Через некоторое время оппозиционеру стало плохо. Экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке в Омске.
Происшествия , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Омск
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