Навальный в реанимации

У Навального подозрение на токсическое отравление. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, его могли отравить через чай — единственное, что он употреблял сегодняшним утром.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Алексей Навальный вылетел на самолете из Томска в Москву. Через некоторое время оппозиционеру стало плохо. Экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке в Омске.