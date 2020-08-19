Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

35 ударов: пьяный россиянин убил мать тремя ножами 

Вероника Полынина и ещё 3 24 минуты назад
35 ударов: пьяный россиянин убил мать тремя ножами
Фото: РИА Новости
Кузьминский районный суд Москвы приговорил 50-летнего жителя столицы к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство матери, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
Во время совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. Суд установил, что сначала он избил мать различными предметами по голове и телу, а затем взял на кухне три ножа и поочередно нанес ими не менее 35 ударов в область шеи, подбородка и груди. Женщина скончалась на месте от кровопотери.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, суд счел его вину полностью доказанной и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как ранее писал «Рамблер», жительница Рязанской области попыталась сжечь дочь и ее любовника в бане. 62-летняя пенсионерка заблокирована дверь, облила баню бензином и подожгла. На пожар прибежали соседи, им удалось оперативно ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.
Комментарии 16
Происшествия , Криминал , ФСИН , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»
Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
Белорусские оппозиционеры объяснились перед РФ
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Космонавт с МКС заметил группу из пяти НЛО
Космонавт с МКС заметил группу из пяти НЛО
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»
00:15
Лебедев назвал «уродской хренью» «Родину-мать»
Общество
ЕС огласил решение по выборам в Белоруссии
00:19
ЕС огласил решение по выборам в Белоруссии
В мире Европа
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение