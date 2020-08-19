35 ударов: пьяный россиянин убил мать тремя ножами 

Во время совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. Суд установил, что сначала он избил мать различными предметами по голове и телу, а затем взял на кухне три ножа и поочередно нанес ими не менее 35 ударов в область шеи, подбородка и груди. Женщина скончалась на месте от кровопотери.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, суд счел его вину полностью доказанной и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее писал «Рамблер», жительница Рязанской области попыталась сжечь дочь и ее любовника в бане. 62-летняя пенсионерка заблокирована дверь, облила баню бензином и подожгла. На пожар прибежали соседи, им удалось оперативно ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.