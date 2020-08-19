На МКАД разогнали проституток 

Москве на 74 километре МКАД полицейские разогнали работавших там проституток. Девушек и их сутенера задержали. Видео опубликовало в среду, 19 августа, агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

На записи показано, как около машины стоят несколько девушек в коротких платьях и на высоких каблуках. В багажнике автомобиля лежат их вещи, в том числе сменная одежда — девушки подходят и начинают переодеваться. Поблизости стоит молодой человек, который разговаривает с ними.

В столичном главке МВД рассказали, что 24-летний приезжий организовал около МКАД место, где девушки оказывали секс-услуги клиентам. Автомобиль ВАЗ-2115 был обустроен для отдыха и переодевания. Помимо этого, в машине хранились деньги.

В отношении сутенера возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»), его оставили под подпиской о невыезде. Задержанных девушек привлекли к административной ответственности и выписали им штрафы.

24 июля сообщалось, что на улице Земляной Вал в центре Москвы полицейские нашли притон с проститутками. На записи с камер видеонаблюдения заметно, как несколько девушек в черных халатах, нижнем белье и на каблуках выходят из комнаты. В это время заходят клиенты, оказавшиеся на самом деле стражами порядка.