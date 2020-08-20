Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Ключевой свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым 

Вероника Полынина и ещё 18 24 минуты назад
Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым
Фото: РИА Новости
Ключевой свидетель защиты Михаила Ефремова, который ранее заявил, что за рулем автомобиля в момент ДТП находился другой человек, оказался слепым на один глаз.

«Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три», — сказал свидетель Александр Кобец в суде.

Кроме того, он признался, что пил пиво перед тем, как стал очевидцем аварии.

«Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии», — цитирует его издание «Подъем».

Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Ранее «Рамблер» сообщал, что в суде выступил «секретный свидетель» защиты Ефремова Александр Кобец. Он заявил, что сразу после столкновения подошел к «черному джипу» и увидел за рулем молодого человека лет «38-37, может 35» с темными волосами, короткой стрижкой, русского.

«На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка», — сказал Кобец.

СМИ заметили, что описанный свидетелем человек похож на актера Ивана Стебунова, который был замечен на месте аварии. При этом Стебунов заявил, что его не было в машине с Ефремовым и он приехал на место происшествия позже вместе с женой.
Комментарии 7
Происшествия , Михаил Ефремов , Александр Кобец , Иван Стебунов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Охота на танкеры» поставит вопрос о мощи ВМФ РФ
«Охота на танкеры» поставит вопрос о мощи ВМФ РФ
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение