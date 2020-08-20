Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым

Ключевой свидетель защиты Михаила Ефремова , который ранее заявил, что за рулем автомобиля в момент ДТП находился другой человек, оказался слепым на один глаз.

«Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три», — сказал свидетель Александр Кобец в суде.

Кроме того, он признался, что пил пиво перед тем, как стал очевидцем аварии.

«Ваша честь, извините, я в тот день пил пиво с приятелем в одном из дворов. После этого мы пошли гулять с ним и стали очевидцами автоаварии», — цитирует его издание «Подъем».

Ранее «Рамблер» сообщал, что в суде выступил «секретный свидетель» защиты Ефремова Александр Кобец. Он заявил, что сразу после столкновения подошел к «черному джипу» и увидел за рулем молодого человека лет «38-37, может 35» с темными волосами, короткой стрижкой, русского.

«На нем была темно-серая футболка и жилетка. Болоньевая — вот такого цвета, может даже черная футболка, а на ней сверху жилетка», — сказал Кобец.