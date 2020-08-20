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«Молился, рыдал»: жена Ефремова об «отходняке» актера 

Павел Тиунов и ещё 18 5 минут назад
Жена Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов, приехав домой после смертельного ДТП, плакал и молился, заявила в суде супруга актера Софья Кругликова. Она подчеркнула, что супруг поначалу ничего не понимал и пытался разобраться в ситуации, сообщает Telegram-канала Life Shot.
Кругликова подчеркнула, что когда Ефремов приехал домой, он обрадовался, увидев ее и детей, поскольку думал, что его семья на даче.

«У него был отходняк. Выглядел сильно помятым», — пояснила она.

Внешний вид артиста, по словам его жены, ясно говорил о том, что с ним что-то случилось: на шее были видны следы запекшейся крови, на теле — синяки, на руке — кровоподтек, разбита губа.

«Я подходила к нему, он молился, рыдал. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал», — добавила Кругликова.

Она также отметила, что Ефремов поначалу не мог вспомнить, что случилось и пытался разобраться в произошедшем. При этом, по словам женщины, ей было некому позвонить, чтобы узнать подробности трагедии.
Михаил Ефремов, как сообщал «Рамблер», в настоящее время проходит подсудимым по делу о смертельной аварии произошедшей в начале июня в Москве. По версии следствия, актер, будучи пьяным за рулем своего джипа, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.
Комментарии
Происшествия , Криминал , Общество , Михаил Ефремов
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