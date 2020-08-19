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«Избил и лишил денег»: в чем замешан адвокат Ефремова 

Павел Тиунов 1 час назад
«Избил и лишил денег»: в чем замешан адвокат Ефремова
Фото: РИА Новости
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев несколько лет назад был осужден за «самоуправство», сообщает Telegram-канал Mash. Юрист избил и лишил денег коллегу, который не смог освободить от уголовной ответственности его знакомую.
Главной героиней криминальной истории стала россиянка Светлана Тверская, которую в 2016 году этапировали из Арабских Эмиратов в Москву по подозрению в мошенничестве. Отмечается, что родственники задержанной женщины передали 170 тысяч долларов инстаграм-блогеру Ольге Лейбман, пообещавшей им скорое освобождение Тверской.
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Нанятый адвокат дело проиграл, тогда в ситуацию по просьбе осужденной вмешался Эльман Пашаев. Он позвал коллегу к себе в гости, избил и заставил написать расписку о возврате денег.
Потерпевший обратился к правоохранителям, будущего адвоката Ефремова впоследствии осудили за самоуправство на год «условно».
На этом история не закончилась. Недавно журналистам стало известно, что родственники Тверской подали в суд на блогера Ольгу Лейбман и взыскали с нее 210 тысяч долларов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывшая помощница Пашаева Анна Бутырина, которая в настоящее время противостоит ему в суде по делу Ефремова, рассказала, что юрист раньше обманывал своих клиентов. Также она заявила, что дело по избиению юриста Тверской, по ее словам, изначально было заведено по статье «вымогательство», но затем по непонятной причине переквалифицировано на «самоуправство».
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Комментарии 2
Происшествия , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Ольга Лейбман
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