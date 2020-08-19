На берегу Енисея обнаружили тело ребенка

"Поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду 5-6 лет без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Найденная девочка перед гибелью гуляла с шестилетним мальчиком, он не найден, сообщает ведомство.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибшая гуляла вместе с 6-летним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено", — говорится в сообщении.

По факту пропажу второго ребенка также возбуждено уголовное дело. Два уголовных дела объединены в одно производство.

По предварительным данным, девочка проживала в поселке Майна города Саяногорска. Во вторник около 16 часов с разрешения матери ушла на прогулку. Через час ребенок не вернулся домой, мать начала самостоятельные поиски. Погибшего ребенка обнаружили отдыхающие на Енисее. У ребенка были признаки утопления.