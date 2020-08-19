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На берегу Енисея в Хакасии обнаружили тело ребенка 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
На берегу Енисея обнаружили тело ребенка
Фото: ГУ МЧС России по Республике Хакасия
Тело ребенка обнаружили на берегу Енисея в городе Саяногорске в Хакасии. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Поступило сообщение о том, что на берегу реки Енисей в границах города Саяногорска обнаружено тело малолетней девочки по внешнему виду 5-6 лет без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.
Найденная девочка перед гибелью гуляла с шестилетним мальчиком, он не найден, сообщает ведомство.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что погибшая гуляла вместе с 6-летним мальчиком, проживавшим по соседству, который также не вернулся домой. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, однако до настоящего времени местонахождение ребенка не установлено", — говорится в сообщении.

По факту пропажу второго ребенка также возбуждено уголовное дело. Два уголовных дела объединены в одно производство.
По предварительным данным, девочка проживала в поселке Майна города Саяногорска. Во вторник около 16 часов с разрешения матери ушла на прогулку. Через час ребенок не вернулся домой, мать начала самостоятельные поиски. Погибшего ребенка обнаружили отдыхающие на Енисее. У ребенка были признаки утопления.
Следователи-криминалисты СК, полицейские, поисково-спасательные отряд МЧС, волонтеры и местные жители ведут поиски второго ребенка.
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Происшествия , МЧС , СКР , Красноярский Край , Республика Хакасия , Саяногорск
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