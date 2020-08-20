Суд 21 августа продолжит слушание дела о смертельном ДТП с участием актера Ефремова 

Суд 21 августа продолжит слушание уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова , передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Пресненского районного суда столицы.

«Следующее заседание пройдет 21 августа в 10:00», — сказала судья Елена Абрамова

На время процесса Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.