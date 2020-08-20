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Суд 21 августа продолжит слушание дела о смертельном ДТП с участием актера Ефремова 

Агентство «Москва» и ещё 48 50 минут назад
Суд 21 августа продолжит слушание дела о смертельном ДТП с участием актера Ефремова
Фото: RT на русском
Суд 21 августа продолжит слушание уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Пресненского районного суда столицы.
«Следующее заседание пройдет 21 августа в 10:00», — сказала судья Елена Абрамова.
На время процесса Ефремов находится под домашним арестом. Он обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Lada. Как показало медосвидетельствование, в крови артиста был алкоголь. Водитель встречной машины был доставлен в медучреждение с переломами бедра, ребер, черепно-мозговой травмой и сочетанной травмой головы. Позднее он скончался.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Елена Абрамова , АГН "Москва"
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