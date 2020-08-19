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КП: «козырем» адвоката Ефремова является тайный свидетель 

News.ru 13 минут назад
Адвокат Ефремова назвал главный козырь в деле
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл свой «козырь», о котором заявлял ещё до начала судебных процессов по делу актёра. По словам адвоката, тайный свидетель поможет доказать невиновность актёра, передаёт КП.
Пашаев попросил суд дать стороне защиты обвиняемого один день для того, чтобы она могла предоставить свои доказательства. Участники процесса выразили недовольство такой просьбой и адвокат пояснил, что свидетелю нужно время на то, чтоб добраться до Москвы, после чего Ефремов даст показания.
Бывшая помощница Пашаева, адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина заявила, что со стороны Ефремова по делу заявлен только один свидетель — его жена Софья Кругликова, которая проживает в Москве.
Как пишет КП, после этого Ефремов лично обратился к Бутыриной.

Какое у вас прекрасное имя — Анна… Софья — моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем оставить детей… — сказал он.

Тем не менее, очередное судебное заседание по делу Ефремова назначено на 10:00 19 августа.
Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
Как писал NEWS.ru ранее, на четвёртое по счёту заседание по делу актёра Михаила Ефремова явились родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова. Это двое его сыновей, вдова и родной брат. Пожилую маму жертвы аварии решили не тревожить и не просить для неё статуса потерпевшей, а сожительнице Захарова Ирине Стерховой суд в этом отказал. Во время вполне дежурного допроса в Пресненском суде развернулась настоящая семейная драма.
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Комментарии
Происшествия , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , Москва
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