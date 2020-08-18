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На жонглировавших младенцем родителей заведено дело 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
На жонглировавших младенцем родителей завели дело
Фото: Скриншот из видео
Уголовное дело о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего заведено на родителей, которые жестоко обращались с младенцем в Сочи, сообщает управление СК России по Краснодарскому краю.

«По инициативе следственного управления СКР по краю в производство территориального следственного отдела передано уголовное дело о жестоком обращении с младенцем. 17 августа по инициативе следственного управления уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи СКР по краю», — передает РИА «Новости» сообщение Следственного комитета.

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По предварительным данным, с 24 июня по 14 августа родители ребенка временно проживали в Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. Сейчас младенец находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«Родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания», — говорится в сообщении.

Органы прокуратуры, опеки и попечительства изучают условия жизни и воспитания ребенка, также решается вопрос о возможности изъятия его из семьи. Кроме того, действия родителей проверит Генпрокуратура.
Напомним, в социальной сети было опубликовано видео, на котором отец держит за ножку младенца и размахивает им как куклой. В крови мужчины были обнаружены наркотические вещества. В МВД установили, что родителями младенца являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи.
Позже уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецов сообщила, что следов жестокого обращения у младенца не обнаружено, но обследования продолжаются.
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Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , РИА Новости , Краснодарский Край , Сочи
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