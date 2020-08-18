В Анапе неизвестный с ножом напал на ребёнка 

В Анапе неизвестный напал с ножом на 12-летнюю девочку, передает издание «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В МВД рассказали, что неизвестный мужчина стал подзывать девочку, которая играла во дворе с подругой. Испугавшись, девочка побежала, мужчина погнался за ней и ударил ее ножом в спину. Ребенок госпитализирован.
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как сообщал «Рамблер», ранее жительница Москвы отбилась от насильника, откусив ему палец, но не смогла оставить нападавшего в беде и вызвала ему бригаду скорой помощи.