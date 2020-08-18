В Анапе неизвестный с ножом напал на ребёнка 

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В МВД рассказали, что неизвестный мужчина стал подзывать девочку, которая играла во дворе с подругой. Испугавшись, девочка побежала, мужчина погнался за ней и ударил ее ножом в спину. Ребенок госпитализирован.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщал «Рамблер», ранее жительница Москвы отбилась от насильника, откусив ему палец, но не смогла оставить нападавшего в беде и вызвала ему бригаду скорой помощи.