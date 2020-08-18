Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Крымчанка пыталась убить дочь накануне свадьбы
Фото: РИА Новости
Жительница крымского города Красноперекопск нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУСК РФ.

"Задержанная дала явку с повинной. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери, у которой намечалась свадьба и переезд с семьей в другой населенный пункт.

"Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла", — говорится в сообщении.

Пострадавшую своевременно доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Последние новости
"Умершая" пациентка очнулась в морге в Курской области "Умершая" пациентка очнулась в морге в Курской области Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения "Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах "Они сущие дьяволы": как советская армия обошлась с японцами на Курилах
Комментарии 1
Происшествия , Криминал , СКР , Красноперекопск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
«Опусти телефон»: Лукашенко чуть не подрался с протестующим
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Врачи оценили состояние Ефремова
00:49
Врачи оценили состояние Ефремова
Общество
В деле Ефремова появился тайный свидетель
00:15
В деле Ефремова появился тайный свидетель
Происшествия
«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире
00:30
«Больной человек»: Соловьев раскрыл правду о скандале в прямом эфире
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение