Крымчанка пыталась убить дочь накануне свадьбы

РФ. Жительница крымского города Красноперекопск нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУСК

"Задержанная дала явку с повинной. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери, у которой намечалась свадьба и переезд с семьей в другой населенный пункт.

"Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла", — говорится в сообщении.

Пострадавшую своевременно доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.