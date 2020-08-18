В деле Ефремова появился тайный свидетель 

«Мы просим дать нам один день перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства», — обратился Пашаев к суду.

По его словам, свидетелю нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву на суд. После его выступления выступит с показаниями сам обвиняемый.

Все участники процесса выступили против отсрочки, заявив, что Пашаев просто тянет время.

Судья назначила следующее заседание по делу на 10 часов утра 19 августа.