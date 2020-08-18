В деле Ефремова появился тайный свидетель 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил на суде, что у него есть некий тайный свидетель, который может доказать невиновность актера. Об этом сообщает телеграм-канал газеты «Комсомольская правда».
«Мы просим дать нам один день перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства», — обратился Пашаев к суду.
По его словам, свидетелю нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву на суд. После его выступления выступит с показаниями сам обвиняемый.
Все участники процесса выступили против отсрочки, заявив, что Пашаев просто тянет время.
Судья назначила следующее заседание по делу на 10 часов утра 19 августа.
Как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.