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Пожилой москвич потрогал борщевик и умер 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Москвич потрогал борщевик и умер
Фото: ТАСС
92-летний житель Зеленограда скончался от ожогов рук и ног, которые были получены от борщевика. После госпитализации мужчина рассказывал, что находился на даче.
Как сообщает MK.RU, пенсионер почти месяц провёл в больнице, но медики не смогли его спасти. Предварительным анализ показал, что ожоги имели растительное происхождение. Специалистам пока не удалось найти точный адрес дачного участка, рядом с которым рос борщевик.
NEWS.ru писал, что Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков. Законопроект был принят большинством голосов.
Ранее биологи из Сыктывкара предложили вымораживать борщевик. Почки растения не выдерживают температур ниже минус 15 градусов по Цельсию. Если удалять снег с самих растений или земли рядом с ними, то почти со 100% гарантией борщевик погибает.
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