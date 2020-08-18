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Раскрыты новые подробности о катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыты подробности о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Фото: СК РФ / ТАСС
Нельзя возлагать ответственность на пилота за катастрофу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево 5 мая 2019 года, пока не готовы результаты расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Такое мнение высказал «Московскому комсомольцу» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
По его словам, МАК должен выяснить причины катастрофы, но пока нет даже промежуточных итогов расследования. При этом сам глава профсоюза раскрыл новые подробности происшествия. По его данным, пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову, которого сейчас судят за гибель 41 пассажира в сгоревшем самолете, за последние три года до ЧП ни разу не давали «летать» на тренажере в режиме прямого управления (Direct Mode), в котором ему пришлось сажать самолет. Евдокимов не знал, как управлять самолетом в этом режиме и это доказано, указал Дельдюжов. Сразу после катастрофы в программу подготовки летчиков на тренажере было введено такое обучение.
Глава профсоюза также обратил внимание на то, что погибшие пассажиры находились в салоне в странном положении: они лежали друг на друге на границе салона эконом-класса и бизнес-класса. Возможно, считает он, люди пытались спастись от огня, идущего сзади, который попал в салон, потому что по какой-то причине во время движения самолета открылась задняя дверь. Дельдюжов предполагает, что это мог сделать бортпроводник, не заметивший черного дыма снаружи, либо дверь открылась сама и в этом случае возникают вопросы к конструкции самолета и к тем, кто его делал.

«Если бы дверь была закрыта, то самолет снаружи горел бы еще 15 минут, но внутрь огонь не попал бы», — отметил Дельдюжов.

Он также указал, что на сгоревшем SSJ-100 вместо положенных четырех бортпроводников было три и из-за этого, возможно, не уследили за стюардом в хвостовой части и он мог открыть по своей инициативе заднюю дверь самолета. «Значит, вопрос к тем, кто обучал бортпроводника аварийно-спасательным процедурам», — сказал глава профсоюза.
Евдокимов — единственный фигурант дела о катастрофе SSJ-100. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, приведшей к гибели людей. 5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.
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Происшествия , Катастрофы , Игорь Дельдюжов , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , Московский комсомолец
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