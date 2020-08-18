Раскрыты подробности о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

По его словам, МАК должен выяснить причины катастрофы, но пока нет даже промежуточных итогов расследования. При этом сам глава профсоюза раскрыл новые подробности происшествия. По его данным, пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову, которого сейчас судят за гибель 41 пассажира в сгоревшем самолете, за последние три года до ЧП ни разу не давали «летать» на тренажере в режиме прямого управления (Direct Mode), в котором ему пришлось сажать самолет. Евдокимов не знал, как управлять самолетом в этом режиме и это доказано, указал Дельдюжов. Сразу после катастрофы в программу подготовки летчиков на тренажере было введено такое обучение.

Глава профсоюза также обратил внимание на то, что погибшие пассажиры находились в салоне в странном положении: они лежали друг на друге на границе салона эконом-класса и бизнес-класса. Возможно, считает он, люди пытались спастись от огня, идущего сзади, который попал в салон, потому что по какой-то причине во время движения самолета открылась задняя дверь. Дельдюжов предполагает, что это мог сделать бортпроводник, не заметивший черного дыма снаружи, либо дверь открылась сама и в этом случае возникают вопросы к конструкции самолета и к тем, кто его делал.

«Если бы дверь была закрыта, то самолет снаружи горел бы еще 15 минут, но внутрь огонь не попал бы», — отметил Дельдюжов.

Он также указал, что на сгоревшем SSJ-100 вместо положенных четырех бортпроводников было три и из-за этого, возможно, не уследили за стюардом в хвостовой части и он мог открыть по своей инициативе заднюю дверь самолета. «Значит, вопрос к тем, кто обучал бортпроводника аварийно-спасательным процедурам», — сказал глава профсоюза.

Евдокимов — единственный фигурант дела о катастрофе SSJ-100. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, приведшей к гибели людей. 5 мая 2019 года в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево сгорел вылетевший из Москвы в Мурманск самолет SSJ-100. Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту.