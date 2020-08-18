Мужчина рассказал о сексе со школьницей в шоу и поплатился 

Суд в Чувашии вынес приговор молодому человеку за секс с несовершеннолетней, о котором стало известно после шоу на телевидении. Об этом сообщает Regnum.
19 марта 2020 года в эфир вышло телешоу, в котором 18-летняя жительница Чувашии рассказала, что первый секс у нее случился в 14 лет в Цивильске. Правоохранители заинтересовались сказанным и начали проверку, в ходе которой установили личность первого партнера девушки.
«При проверке показаний одного из знакомых потерпевшей на полиграфе были опровергнуты его показания. Сбор доказательств позволил подтвердить его причастность к преступлению», — сообщили в СУ СКР по республике.
Суд признал 22-летнего жителя Цивильска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и назначил ему 320 часов обязательных работ.
Как писал «Рамблер», 18 августа суд вынес приговор модели Анне Лисовской, которая обвинялась в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних. Лисовскую приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.