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Мужчина рассказал о сексе со школьницей в шоу и поплатился 

Вероника Полынина и ещё 1 50 минут назад
Мужчина рассказал о сексе со школьницей в шоу и поплатился
Фото: ТАСС
Суд в Чувашии вынес приговор молодому человеку за секс с несовершеннолетней, о котором стало известно после шоу на телевидении. Об этом сообщает Regnum.
19 марта 2020 года в эфир вышло телешоу, в котором 18-летняя жительница Чувашии рассказала, что первый секс у нее случился в 14 лет в Цивильске. Правоохранители заинтересовались сказанным и начали проверку, в ходе которой установили личность первого партнера девушки.

«При проверке показаний одного из знакомых потерпевшей на полиграфе были опровергнуты его показания. Сбор доказательств позволил подтвердить его причастность к преступлению», — сообщили в СУ СКР по республике.

Суд признал 22-летнего жителя Цивильска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и назначил ему 320 часов обязательных работ.
Как писал «Рамблер», 18 августа суд вынес приговор модели Анне Лисовской, которая обвинялась в обороте порнографических материалов среди несовершеннолетних. Лисовскую приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
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Происшествия , Анна Лисовская , ФСИН , Цивильск , Чувашская Республика
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