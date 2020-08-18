Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова 

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста облигаций экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова и отправил материал на новое рассмотрение в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 15 человек признаны соучастниками Абызова. Экс-министру и ещё 11 фигурантам уже предъявлены обвинения, ещё четверо объявлены в розыск.

Первое уголовное дело в отношении экс-министра связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела — по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как занимал должность министра.

В сентябре 2019 было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

В июле 2020 года следователи нашли новых соучастников Абызова и выявили новые преступления. По их данным, в 2017 году Абызов владел контрольным пакетом акций "Сибэко", оформленные на его оффшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "Сибэко", которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании.

Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.