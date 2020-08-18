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Белоруссия в огне. Главное

В Минпромторг Приморья пришли с обысками 

РИА Новости 2 часа назад
В Минпромторг Приморья пришли с обысками
Фото: РИА Новости
В Минпромторге Приморья проходят обыски, уволена замминистра Елена Коваль, сообщили в правительстве региона.

"Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли (после реорганизации администрации в правительство департамент вошел в состав регионального министерства промышленности и торговли), допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных", — сказано в релизе.

Сотрудники правоохранительных органов изымают документы "для установления причастности должностных лиц к фактам нарушений в период с 2018 по 2019 год".
Отмечается, что Коваль написала заявление об увольнении по собственному желанию. Однако попросил ее об этом губернатор, поводом стали данные расследования дела о коррупции.
По информации местных властей, в январе 2020 года сотрудники СК завершили следствие в отношении бывшего заместителя директора департамента, которую подозревают в получении взяток от 15 до 200 тысяч рублей за услуги по снижению размера наказания за нарушение лицензионных правил реализации алкоголя.

"Эпизоды, по которым проводится текущее расследование, происходили в это же время, и под подозрением оказался еще один сотрудник реорганизованного департамента лицензирования и торговли", — говорится в сообщении.

Таким образом, существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства, отвечающего за выдачу лицензий, считают в региональной администрации.
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Комментарии
Происшествия , Елена Коваль , Минпромторг , МВД
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