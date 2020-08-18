Жительница Великобритании призналась, что за время локаута супруг совершил с ней более 100 половых актов против ее воли, сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на BBC Panorama. В итоге женщине удалось сбежать и заявить на тирана в полицию.

В статье говорится, что в программе приняла участие жительница Великобритании под вымышленным именем Джесс, которая заявила, что для неё режим самоизоляции превратился в настоящий ад. Она отметила, что осталась с мужем один на один. После заявления Бориса Джонсона о локауте, мужчина пообещал жене «тяжелую поездку».

«Он посмотрел на меня и сказал: «Пусть игра начнется», — приводит издание слова Джесс, которая подчеркнула, что от тирании мужа страдала и раньше.

По словам женщины, супруг изнасиловал ее больше 100 раз. При этом он специально выкручивал громкость телевизора, чтобы не слышно было криков жены. После одного из таких случаев насилия Джесс удалось сбежать от супруга, пока он спал. В полицию женщина обратилась при помощи специального текстового сообщения через Интернет.

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