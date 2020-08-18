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Белоруссия в огне. Главное

На Урале охотники расстреляли автомобиль бойцов Росгрвардии 

Lenta.ru 39 минут назад
Охотники расстреляли автомобиль бойцов Росгрвардии
Фото: ТАСС
В Сысертском районе (Свердловская область) на требование охотинспектора и сопровождающих его бойцов СОБР предъявить документы охотники ответили огнем. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел во время планового рейда охотоведа и председателя местного охотничьего общества с сотрудниками Росгвардии. Семеро мужчин расстреляли автомобиль сотрудников, а затем сожгли его. Инспекторы и бойцы СОБР не пострадали. Браконьеров задержали.
По информации источника агентства, все нападавшие оказались бывшими сотрудниками силовых структур.
Охотникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Тульской области браконьер убил егеря и покончил с собой при задержании сотрудниками полиции. 57-летний охотовед и его напарник заметили нарушителя в районе поселка Кондратово и остановили его. Подозреваемый убил егеря выстрелом в голову и сделал выстрел в сторону его напарника, после чего скрылся. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Полицейские установили местонахождение подозреваемого и попытались задержать его, но тот успел свести счеты с жизнью.
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Происшествия , Криминал , Росгвардия , СКР , Свердловская Область
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