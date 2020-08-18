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Семья российских туристов погибла в море на глазах у ребенка 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Семья российских туристов утонула на глазах у ребенка
Фото: РИА Новости
Семья российских туристов утонула в море на глазах у маленькой дочери. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает «Комсомольская правда».
Трагедия произошла в бухте Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края. По данным издания, туристы на день приехали туда из Уссурийска и отправились купаться в море, оставив ребенка на песке. Мужчина и женщина отплыли примерно за 100 метров от берега, а затем их начало накрывать волнами.
По рассказам очевидцев, супруги просили о помощи, размахивая руками, но спасателей на вышке не оказалось. Из воды людей вытаскивали добровольцы, они пытались откачать их на протяжении 40 минут, но спасти не смогли.

«Окоченевшие трупы долго лежали на берегу, пока кто-то из соседей не накрыл их простынкой. Все это время люди проходили мимо, гуляли дети и глазели на это. Все произошло часа в три дня, и до вечера они лежали на берегу», — рассказали свидетели произошедшего.

Как отметили пользователи социальных сетей, дочери погибших, ставшей свидетельницей их смерти, «на вид лет восемь». О ее дальнейшей судьбе не сообщается.
10 июля сообщалось, что турист утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Близкие мужчины пытались найти его самостоятельно, а затем обратились за помощью в полицию и МЧС, после чего сотрудники ведомства обнаружили тело в море.
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Происшествия , МЧС , Комсомольская правда , Приморский Край , Уссурийск
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