«Его казнили»: кто и за что убил звезду Run-DMC 

Спустя 18 лет следователи нашли убийц популярного диджея Джейсона Майзелла (Джем Мастер Джей) из группы Run-DMC. Обвинение считает, что причиной преступления стала сделка на десять килограммов кокаина.

Двум мужчинам из Нью-Йорка предъявлены обвинения в убийстве диджея Джейсона Майзелла (Джем Мастер Джей) из группы Run-DMC, а также распространении наркотических средств и незаконном ношении огнестрельного оружия, сообщает Deadline. Известный музыкант был убит еще 30 октября 2002 года в своей студии звукозаписи. По данным следствия, некие Карл Джордан-младший и Рональд Вашингтон в тот день ворвались в помещение с оружием в руках и произвели несколько смертельных выстрелов в голову Майзелла. Прокурор штата назвал это преступление «казнью». Каждому обвиняемому грозит наказание от 20 лет тюрьмы.

«Они вошли и хладнокровно убили его», — цитирует слова прокурора The New York Times.

Он также признался, что следствие столкнулось с серьезными трудностями при ведении этого дела из-за срока давности. Вместе с тем прокурор оценил работу детективов, которые провели тщательное расследование убийства. По его словам, именно благодаря труду следователей теперь можно «начать отвечать на вопрос, почему убили» популярного артиста.

Согласно версии обвинения, мотивом преступления стали около десяти кг кокаина, которые диджей незадолго до гибели получил от неизвестного поставщика. Предполагаемые убийцы артиста изначально должны были стать участниками данной сделки, однако впоследствии между ними и Майзеллом произошел конфликт.

» [В этой сделке] все пошло не так, как планировалось», — подчеркнул источник, близкий к расследованию.

Известно, что Вашингтон уже отбывает тюремный срок по делу об ограблении. По словам его адвоката в прошлом процессе, прокуратура еще в 2007 году пыталась обвинить мужчину в убийстве Майзелла. Юрист также добавил, что Вашингтон всегда говорил о своей непричастности к этому преступлению и, когда на процессе услышал соответствующее обвинение, рассмеялся и сказал: «Хорошо». Согласно представителю защиты, мужчина никогда не воспринимал эти обвинения всерьез.

В то же время Джордану-младшему ранее предъявлялись обвинения в покушении на убийство племянника Майзелла в 2003 году.

Однако в итоге дело было прекращено, так как потерпевший отказался сотрудничать с властями. Сейчас же обвиняемого взяли под стражу до суда. 36-летнему Джонсону-младшему и 56-летнему Вашингтону предъявили обвинения по десяти пунктам.

Расследование убийства изначального зашло в тупик, потому что детективы не могли понять мотив. В первые месяцы после произошедшего они среди прочего предполагали, что стрелявшие тем самым запугивали рэпера 50 Cent — протеже погибшего продюсера, но позже эти предположения были отвергнуты.

Джейсон Майзелл приобрел известность как участник группы Run-DMC, основанной в 1980-х годах Джозефом Симмонсом (RUN) и Дэррилом Макдэниелсом под псевдонимом DMC. Рэп-трио поспособствовало популяризации хип-хопа среди массовой аудитории, записав семь студийных альбомов с тиражом более 20 млн экземпляров. При этом их дебютный релиз стал первым «золотым» рэп-альбомом в США. Run-DMC, одна из самых влиятельных групп жанра своей эпохи, перестала существовать в 2002-м — после убийства Майзелла, которому на момент гибели было 37 лет.