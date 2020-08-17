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На Кавказе бандиты атаковали росгвардейцев у схрона нелегального оружия 

Lenta.ru 1 час назад
На Кавказе бандиты атаковали росгвардейцев
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В Ингушетии неподалеку от села Галашки неизвестные злоумышленники атаковали сотрудников Росгвардии в тот момент, когда силовики осматривали обнаруженный схрон нелегального оружия. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, в ходе перестрелки один из нападавших получил огнестрельное ранение. При этом всего в группе было пятеро бандитов. На данный момент официальных комментариев от Росгвардии по поводу инцидента не поступало.
28 июля сообщалось, что неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. По данным СМИ, нападавших было трое. Они несколько раз выстрелили в старшего лейтенанта Микаила Алиева, когда он общался с девушкой в поле около дороги, после чего скрылись с места происшествия.
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Происшествия , Росгвардия , РЕН ТВ , Республика Ингушетия
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