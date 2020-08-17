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Россиянин пошел на рыбалку и умер от удара током 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянин трагически лишился жизни на рыбалке
Фото: ТАСС
Житель города Ангарск в Иркутской области пошел на рыбалку и умер от удара током. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.
В ведомстве сообщили, что 16 августа 47-летний мужчина с другом пришли рыбачить на искусственный водоем. Они находились под высоковольтной линией электропередач. Забрасывая удочку, мужчина зацепил ЛЭП и получил удар током. Он умер до приезда скорой помощи.
МВД разбирается в обстоятельствах произошедшего.
19 августа подросток из Воронежской области залез на крышу вагона, получил удар током и упал на перрон. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. На опубликованных кадрах видно, что удар произошел во время того, как юноша перешагивал один из проводов.
20 июля семилетний мальчик в Ростове-на-Дону умер после того, как получил удар током, перелезая через бетонный парапет на детскую площадку. Из-за удара ребенок упал с высоты более двух метров, получил черепно-мозговую травму, что привело к смерти. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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Происшествия , СКР , МВД , Ангарск , Иркутская Область
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