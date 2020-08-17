Россиянин трагически лишился жизни на рыбалке

Житель города Ангарск в Иркутской области пошел на рыбалку и умер от удара током. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

В ведомстве сообщили, что 16 августа 47-летний мужчина с другом пришли рыбачить на искусственный водоем. Они находились под высоковольтной линией электропередач. Забрасывая удочку, мужчина зацепил ЛЭП и получил удар током. Он умер до приезда скорой помощи.

МВД разбирается в обстоятельствах произошедшего.

19 августа подросток из Воронежской области залез на крышу вагона, получил удар током и упал на перрон. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. На опубликованных кадрах видно, что удар произошел во время того, как юноша перешагивал один из проводов.

20 июля семилетний мальчик в Ростове-на-Дону умер после того, как получил удар током, перелезая через бетонный парапет на детскую площадку. Из-за удара ребенок упал с высоты более двух метров, получил черепно-мозговую травму, что привело к смерти. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).