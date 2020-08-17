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В Ростовской области двое детей выпали из окна 

ИА Regnum 1 час назад
В Ростовской области двое детей выпали из окна
Фото: РИА Новости
Один мальчик погиб, второй получил травмы и находится в больнице. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое.
Трагедия произошла на улице Маршала Жукова в Таганроге днём 17 августа. Два брата выпали с девятого этажа многоквартирного дома.

«Один из детей — двухлетний мальчик — погиб на месте, второй — мальчик четырёх лет — госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы», — цитирует «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных органах.

ИА REGNUM напоминает, что в период с января по июль 2020 года от внешних причин в Ростовской области погиб 91 ребёнок в возрасте от одного года до 17 лет.
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Происшествия , МВД , ИА REGNUM , Интерфакс , Ростовская Область , Таганрог
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