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Заместитель проректора МГУ стал жертвой мошенников 

News.ru 2 часа назад
Заместитель проректора МГУ стал жертвой мошенников
Фото: News.ru
Мошенники украли у зампроректора МГУ имени Ломоносова 400 тысяч рублей. Они обманом заставили высокопоставленного сотрудника университета перевести деньги.
Как сообщает телеканал «360», зампроректору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что якобы у него хотят незаконно списать деньги. Мошенник уговорил жертву перевести 400 тысяч рублей на его счёт. Пострадавший так и сделал, воспользовавшись банкоматом ПАО «Тинькофф».
Отмечается, что данную сумму мужчина получил от Сбербанка в качестве кредита. Полиция устанавливает данные счёта получателя.
Как писал NEWS.ru, часы стоимостью €300 тысяч стали добычей группы молодых людей из Северной Африки, которые напали в одном из ночных клубов Барселоны на российского футболиста Фёдора Смолова.
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Происшествия , Федор Смолов , МГУ , Тинькофф банк , Сбербанк России
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