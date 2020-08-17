«Очень опасно»: чем герой видео из Сочи навредил дочери

Сочи задержали мужчину, жестоко обращавшегося с младенцем на камеру, — на распространившихся по сети кадрах видно, как отец поднимает двухмесячную девочку за ногу, раскачивает и перебрасывает из руки в руку. По словам задержанного, таким образом он воспитывал в дочери гибкость с ранних лет. Однако, как объяснил «Газете.Ru» педиатр Андрей Продеус, подобное обращение может обернуться поражением головного мозга или вывихом сустава у младенца — оно не имеет ничего общего с лечебной гимнастикой.

Вращения вниз головой, которым подвергали двухмесячного младенца на распространившемся в сети видео из Сочи, могут привести к поражению головного мозга у ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, соведущий телепрограммы «Жить здорово» Андрей Продеус.

Врач подчеркнул, что у данного явления даже есть определение в зарубежных медицинских кругах — «shaken baby syndrome» (синдром травматической тряски ребенка — «Газета.Ru»).

«Существует специфическое поражение головного мозга, которое возникает вследствие такого обращения с детьми, когда их подбрасывают, трясут, качают. Причина проста: у младенцев еще не сформирован мышечный каркас.

Во время тряски голова болтается, так как они не могут держать нормально мышцы шеи. Соответственно головной мозг в этот момент находится в тесной черепной коробке, и он стучится о ее стенки», — пояснил медик.

Он добавил, что еще одним последствием «тряски» может стать вывих сустава у младенца. «Все врачи мира считают, что держать за руки детей разного младшего возраста и крутить их в виде вертолета очень опасно. Потенциально такого рода обращение с ребенком опасно еще и с позиции несостоятельности суставов — можно получить вывих плечевого сустава. Их связки, соединительная ткань и мышцы еще достаточно слабы, а нагрузка, которая прикладывается к этим связкам, очень значительная», — заявил Продеус.

Врач уточнил, что гимнастика для младенцев действительно существует, но в ее основу не входят движения, угрожающие здоровью ребенка.

«Гимнастика делается с теми детьми, у которых гипертонус, для расслабления — либо, напротив, для придания тонуса и разработки мышц. Туда входит специализированный массаж. Кручение ребенка над головой не имеет к этому никакого отношения. В данном случае есть прецедент — насколько я понимаю, с участием алкоголя и наркотических препаратов. Пусть это решают соответствующие юрисдикции», — заключил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Только 17 августа в Сочи задержали семью туристов, которая опубликовала в сети скандальное видео — на нем мужчина держит двухмесячного младенца вниз головой и раскачивает его, после чего перебрасывает из руки в руку и демонстрирует на камеру. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Внимание сотрудников правоохранительных органов этот случай привлек из-за общественного резонанса, который возник вокруг видео, — за несколько дней оно набрало более миллиона просмотров и массу негативных комментариев. Полицейские выехали на место, где был снят ролик: как оказалось, 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода последние несколько месяцев проживали в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек.

Во время осмотра места проживания пары полицейские обнаружили следы употребления наркотических веществ. В крови мужчины, попавшего на видео, также были найдены наркотики.

При этом на просьбу пройти к служебной машине супруги ответили отказом, после чего на них составили административный протокол за сопротивление полиции. Теперь им предстоит провести под арестом 10 суток.

«По имеющимся данным, мужчина объясняет свой поступок, как процесс воспитания малолетней. В настоящее время ребенок помещен в медицинское учреждение, по предварительным данным, телесных повреждений у младенца не обнаружено», — указано в релизе СК.

У отца ребенка имеются свои представления о том, как общаться с детьми. «Если мы посмотрим на маленьких обезьянок — то это очень подвижные существа. Мы же живем в дарвинистической системе, которая говорит, что мы произошли оттуда. Соответственно, я считаю, что активность нужно ребенку давать с детства»,

Тем не менее, следователи не оценили манеру воспитания ребенка и решили вместе с органами соцопеки проверить семью на предмет жестокого обращения с дочерью. На случай выявления нарушения также поднят вопрос о возможном изъятии ребенка из семьи.

К проверке прославившегося семейства также подключилась Генпрокуратура РФ , сообщили в пресс-службе ведомства. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

«Генеральной прокуратурой организована проверка в связи с размещенными в интернете кадрами жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятыми в одном из районов Сочи. Соответствующие поручения даны прокурорам Краснодарского края и Москвы», — указано в заявлении.

Ранее, в апреле текущего года, участницей еще одного скандального видео стала 21-летняя жительница Оренбурга. Тогда Telegram-канал Life Shot опубликовал видео, на котором девушка издевается над своим восьмимесячным ребенком в гостях у подруги в городе Соль-Илецке — ругаясь на младенца, она с силой швыряет его на диван и несколько раз бьет по спине рукой.