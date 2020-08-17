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Кит укусил за ногу ребенка в Сочи 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Кит укусил за ногу ребенка в Сочи
Фото: Андрей Пронин / «Коммерсантъ»
В сочинском дельфинарии кит-белуха укусил за ногу 11-летнего ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мальчик с раной на бедре поступил в одну из городских больниц в субботу, 15 августа. Он рассказал медикам, что его укусила белуха.
Мать пострадавшего не стала писать заявление в полицию и сообщила, что не имеет претензий к дельфинарию. Несмотря на это, правоохранительные органы начали проверку безопасности оказываемых учреждением услуг.
Белухи есть в нескольких сочинских дельфинариях; кроме того, в 2019 году этих морских млекопитающих впервые за десять лет заметили у берегов Сочи. Большой сочинский дельфинарий предлагает посетителям услугу «Дельфинотерапия с белухами», позволяющую поплавать с белухами, держась за их плавники, или забраться к ним на спину. РЕН ТВ не уточняет, в каком именно дельфинарии произошел инцидент.
Белухи вырастают до 5,5 метра в длину. Они встречаются в Арктике возле Аляски, Канады, Гренландии и на севере России в Белом, Беринговом и Охотском морях.
В 2019 году сообщалось, что два дельфина афалины атаковали, искусали и попытались утопить десятилетнюю британку Лекси Йео, которая плавала с ними в дельфинарии Dolphin Discovery в мексиканском городе Канкун. Одному из тренеров удалось схватить девочку за спасательный жилет и вытащить из воды.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Сочи
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