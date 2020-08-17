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Белоруссия в огне. Главное

«Отключился»: как россиянин чуть не погиб в метро 

Павел Тиунов и ещё 1 6 минут назад
В столичной подземке правоохранитель проявил чудеса реакции, вытащив буквально из-под колес электропоезда пассажира, упавшего на пути, сообщает Telegram-канал Baza. Оба не пострадали.
Журналисты опубликовали видеозапись инцидента с камеры наблюдения. В ролике видно, как один из пассажиров в ожидании пассажирского состава подходит к краю перрона, а затем падает на рельсы. На помощь мужчине бросились несколько человек, однако самым проворным оказался полицейский. Он подал знак машинисту приблизившегося поезда, а затем подхватил скакнувшего в его сторону упавшего мужчину за плечи и затащи его обратно на перрон.
Спасенный потом пояснил, что упал на рельсы из-за сильной усталости: по его словам, он провел несколько бессонных ночей на работе, в результате на мгновение «отключился». Ни один участник событий серьезно не пострадал.
В начале июня текущего года, как сообщал «Рамблер», движение на Филевской линии столичного метро было временно приостановлено из-за упавшего на пути дерева. На восстановление пассажирского сообщения специалистам понадобилось 20 минут.
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Происшествия , Видео
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