В столичной подземке правоохранитель проявил чудеса реакции, вытащив буквально из-под колес электропоезда пассажира, упавшего на пути, сообщает Telegram-канал Baza. Оба не пострадали.

Журналисты опубликовали видеозапись инцидента с камеры наблюдения. В ролике видно, как один из пассажиров в ожидании пассажирского состава подходит к краю перрона, а затем падает на рельсы. На помощь мужчине бросились несколько человек, однако самым проворным оказался полицейский. Он подал знак машинисту приблизившегося поезда, а затем подхватил скакнувшего в его сторону упавшего мужчину за плечи и затащи его обратно на перрон.

Спасенный потом пояснил, что упал на рельсы из-за сильной усталости: по его словам, он провел несколько бессонных ночей на работе, в результате на мгновение «отключился». Ни один участник событий серьезно не пострадал.

В начале июня текущего года, как сообщал «Рамблер», движение на Филевской линии столичного метро было временно приостановлено из-за упавшего на пути дерева. На восстановление пассажирского сообщения специалистам понадобилось 20 минут.