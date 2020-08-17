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Суд продлил срок следствия по делу Фургала до 8 ноября 

ТАСС и ещё 21 1 час назад
Дело Фургала: суд принял решение
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества экс-губернатора.

"Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение", — сказала судья.

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Происшествия , Криминал , Политика , Сергей Фургал , Мосгорсуд , Москва , Хабаровский Край
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