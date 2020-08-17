Дело Фургала: суд принял решение

Басманный суд Москвы арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества экс-губернатора.
"Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины — Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение", — сказала судья.