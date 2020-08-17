В Петербурге девушку сбросили с балкона после ссоры 

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге мужчина после ссоры сбросил девушку с балкона. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

После скандала мужчина оттащил девушку на общий балкон из скинул с третьего этажа. Пострадавшую госпитализировали.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали трех подозреваемых. Один из них оказался мигрантом, которому запрещен въезд в Россию. Он прибыл в страну по новому паспорту с другими именем и фамилией.

Ранее сообщалось, что в городе Мыски Кемеровской области двое пьяных мужчин избили и выкинули с восьмого этажа собутыльника, узнав о его неизлечимой болезни. В ходе застолья он рассказал, что недавно вышел из тюрьмы и неизлечимо болен. Мужчин возмутило, что он сказал об этом не сразу, так как они пили из одной рюмки.