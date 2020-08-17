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В Петербурге девушку сбросили с балкона после ссоры 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
В Петербурге девушку сбросили с балкона после ссоры
Фото: ТАСС
В поселке Шушары в Санкт-Петербурге мужчина после ссоры сбросил девушку с балкона. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
После скандала мужчина оттащил девушку на общий балкон из скинул с третьего этажа. Пострадавшую госпитализировали.
Прибывшие на место сотрудники полиции задержали трех подозреваемых. Один из них оказался мигрантом, которому запрещен въезд в Россию. Он прибыл в страну по новому паспорту с другими именем и фамилией.
Ранее сообщалось, что в городе Мыски Кемеровской области двое пьяных мужчин избили и выкинули с восьмого этажа собутыльника, узнав о его неизлечимой болезни. В ходе застолья он рассказал, что недавно вышел из тюрьмы и неизлечимо болен. Мужчин возмутило, что он сказал об этом не сразу, так как они пили из одной рюмки.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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