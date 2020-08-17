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Подросток вытащил из воды тонущего мужчину в Приморье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Подросток вытащил из воды тонущего мужчину в Приморье
Фото: pixabay.com
Мужчина был сбит волнами и оказался захвачен мощным течением, не дающим выплыть самостоятельно.
Шестнадцатилетний турист, прибывший из Хабаровска в приморский курортный поселок Ливадия, спас жизнь унесенному мощным течением мужчине, которому не удавалось добраться до суши. Об этом сообщили в краевом отделении МВД России.
Спасенный житель Дальнереченска Анатолий, отдыхавший на пляже с супругой, рассказал, что попал под сильную волну вблизи от берега и оказался втянут в яму, из которой не мог выбраться и лишь терял силы с каждой лишней секундой попыток.
К удаче мужчины, поблизости оказался юноша, который сумел сориентироваться в ситуации, надел на него спасательный круг и помог добраться до пляжа.

«Понял, что нужно срочно плыть к нему и помочь выбраться», — описал происходящее 16-летний Александр.

Подросток устремился к тонущему мужчине и с помощью круга, который ему успели кинуть с берега, не дал тому окончательно уйти под воду и вытащил на сушу.
За этот поступок юному спасателю было вручено благодарственное письмо и памятный подарок от начальника полиции местного МВД.
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Происшествия , МВД , Дальнереченск , Ливадия , Хабаровск
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