Подросток вытащил из воды тонущего мужчину в Приморье 

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Мужчина был сбит волнами и оказался захвачен мощным течением, не дающим выплыть самостоятельно.

Шестнадцатилетний турист, прибывший из Хабаровска в приморский курортный поселок Ливадия , спас жизнь унесенному мощным течением мужчине, которому не удавалось добраться до суши. Об этом сообщили в краевом отделении МВД России.

Спасенный житель Дальнереченска Анатолий, отдыхавший на пляже с супругой, рассказал, что попал под сильную волну вблизи от берега и оказался втянут в яму, из которой не мог выбраться и лишь терял силы с каждой лишней секундой попыток.

К удаче мужчины, поблизости оказался юноша, который сумел сориентироваться в ситуации, надел на него спасательный круг и помог добраться до пляжа.

«Понял, что нужно срочно плыть к нему и помочь выбраться», — описал происходящее 16-летний Александр.

Подросток устремился к тонущему мужчине и с помощью круга, который ему успели кинуть с берега, не дал тому окончательно уйти под воду и вытащил на сушу.