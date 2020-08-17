Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей
Фото: РИА Новости © Кирилл Каллиников
Счётная палата России по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила нарушения Федеральной таможенной службой (ФТС) на более 450 млн рублей.

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.

Помимо этого, обнаружено «12 фактов неправомерного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввезённых товаров, три факта несоблюдения условий временного ввоза транспортных средств международной перевозки и один факт неправомерного занижения размера таможенных платежей в отношении временно ввезённого товара».
Материалы по данным фактам будут направлены в Генпрокуратуру России.
Тем не менее, по оценке Счётной палаты, ФТС перевыполнила прогноз по доходам бюджета на 89,5 млрд рублей, исполнив его на 101,6%.
При этом основными источниками дохода федерального бюджета стали НДС (45,6%), вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и газ (19,5% и 12,1% соответственно).
В марте стало известно, что объём выявленных Счётной палатой бюджетных нарушений за 2019 год на 14% превысил показатели 2018 года и составил 884,6 млрд рублей.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
RT на русском: последние новости
СМИ: В Сомали вооружённые боевики напали на отель СМИ: В Сомали вооружённые боевики напали на отель В Абхазии обнаружили тело туристки из России В Абхазии обнаружили тело туристки из России В суде представили список найденного в квартире историка Соколова В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Комментарии
Происшествия , Андрей Батуркин , Генпрокуратура РФ , Счетная палата , Федеральная таможенная служба , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Меня давят и прессуют»
«Меня давят и прессуют»
Белоруссию сочли навсегда потерянной для Запада
Белоруссию сочли навсегда потерянной для Запада
«Анорексия догоняет?» Фото Гагариной в бикини шокирует
«Анорексия догоняет?» Фото Гагариной в бикини шокирует
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение