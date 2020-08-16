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Раскрыт диагноз Ефремова 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыт диагноз Ефремова
Фото: РИА Новости
В медицинских документах актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, значится диагноз инсульт. Такую информацию раскрыл в беседе с ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел», — заявил Пашаев.

По его словам, из-за своего состояния артист не сможет присутствовать на судебном заседании, назначенном на 17 августа. При этом его участие в заседании 18 августа — пока под вопросом, уточнил адвокат.
11 августа над актером должен был состояться суд, однако Ефремову стало плохо. Его госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли. Заседание перенесли на 18 августа, однако уверенности в том, что оно состоится, нет.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС
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