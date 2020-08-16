«Было изнасилование»: семиклассница родила дочь

Красноярском крае семиклассница родила дочь. Ранее она сообщала, что забеременела от 10-летнего друга: пара даже ходила на шоу «Прямой эфир» — чтобы рассказать о своей любви и критике со стороны взрослых. Тем не менее в СК РФ все же завели уголовное дело, а позже школьница призналась, что на самом деле стала жертвой изнасилования 16-летнего подростка, но боялась говорить об этом.

Семиклассница из Красноярского края, заявлявшая о беременности от 10-летнего школьника, родила дочь. Об этом сообщил журнал Starhit.

По данным издания, мать и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо — другие подробности не разглашаются.

В январе 2020 года «Комсомольская правда» сообщила, что 13-летняя девочка из Красноярского края забеременела от мальчика из четвертого класса. Согласно информации газеты, дети учились в разных школах.

История привлекла внимание общественности — 22 января 2020 года беременная школьница и предполагаемый отец ребенка посетили телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Там они рассказали, что познакомились в феврале 2019 года и через некоторое время признались друг другу в любви.

«Мы переписывались, гуляли вдвоем, за руку ходили, целовались. Он когда меня в щеку поцеловал, хвастался своим друзьям», — говорила девочка. Она уточнила, что интимная близость у них произошла уже ближе к концу года в квартире семьи мальчика.

В их отношениях царили взаимопонимание и любовь, уверяла школьница. Когда девочка узнала, что у возлюбленного гастрит, она постоянно напоминала ему о вреде сладких газированных напитков. «Когда я загонялась насчет веса, он говорил, что я самая лучшая, и не надо обращать внимание на всех, кто говорит, что толстая», — рассказывала она.

Девочка признавалась, что в школе и городе их отношения регулярно критиковали. «Сейчас практически весь город против нас. Они будут специально говорить всякую чушь», — жаловалась она. При этом ведущий «Прямого эфира» упоминал, что члены семьи девочки уверены: отцом ребенка может на самом деле быть ее «взрослый ухажер».

Тем временем в краевом управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

В мае же 2020 года девочка на своей странице в соцсети Instagram написала, что биологическим отцом ее будущего ребенка все же является не 10-летний друг, а 16-летний парень из Железногорска (город в Красноярском крае).

Семиклассница сообщила, что она долго не могла отойти от случившегося и потому не призналась родителям.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было в то же время страшно и одиноко», — рассказала школьница.

Она добавила, что изнасиловавший ее подросток был очень высоким и полным. Девочка призналась, что юноша надругался над ней в подъезде в темное время суток, поэтому никто не мог прийти ей на помощь. По ее словам, после изнасилования она боится встретить молодого человека на улицах города. Сейчас, как сообщает РИА «Новости», в отношении подростка заведено уголовное дело.

Ранее, в ноябре 2019 года стало известно, что в Челябинской области забеременели три воспитанницы Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей — 17-летняя и две 16-летние девушки. Деятельность учреждения проверяло региональное министерство социальных отношений.

«Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», — сообщали в пресс-службе ведомства.

Как заявляла порталу Ura.ru начальник управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина , директору детдома сделали выговор.

«Директору детдома за слабую воспитательную работу объявлен выговор. Мы же понимаем, что рано забеременели. Но раз так получилось, будем помогать, воспитывать. Оба будущих отца незамужних девочек написали заявления директору с просьбой разрешить заключить брак. Девочки симпатичные, трудолюбивые. Выйдут замуж, родят малышек. Все они уже на постинтернатном сопровождении», — отмечала собеседница издания.

По словам Яниной, сотрудники соцзащиты проконсультировали будущих молодых мам, а также оказали им материальную помощь.

«Будем и дальше помогать. Вплоть до того, чтобы прийти и в первый раз показать, как пеленать ребенка. Девочки ходят в женскую консультацию. Они живут в заботе, любви, чистоте, порядке», — уверяла чиновница.

По данным министерства соцотношений, одна из забеременевших девушек зарегистрировала свой брак с отцом ребенка. Произошло это в июле 2019 года. С молодой семьей проводится работа по постинтернатному сопровождению. «В ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства.

Как передавал портал Ura.ru, 17-летняя девушка вышла замуж за студента четвертого курса техникума. Другая девочка забеременела от 23-летнего местного жителя. Третья несовершеннолетняя собиралась выйти замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, который учится в техникуме.

Всем семьям, как заверяли местные чиновники, будет оказана поддержка центром помощи детям, на сопровождение которого они поступят после официального оформления отношений.