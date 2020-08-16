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Дети подсмотрели за соседом и увидели изнасилование 

Майк Габриелян и ещё 1 25 минут назад
Дети подсмотрели за соседом и увидели изнасилование
Фото: Reuters
В Турции задержали зоофила, изнасиловавшего собаку на глазах у детей. Инцидент произошел в Анталье, в районе Кепез, сообщает издание Milliyet.
Дети заинтересовались неким Халилом Ю., который привел к себе домой собаку с двумя щенками. Они залезли на разрушенную стену соседнего дома и увидели, что мужчина насилует несчастное животное, связав ему лапы. Дети сняли происходящее на смартфоны и показали родителям. Взрослые обратились в полицию. Полицейские задержали преступника.
Прокуратура оштрафовала его и отпустила.
Пострадавшую собаку взяли под защиту любители животных. Сейчас она находится в приюте.
Жители квартала заявили, что настроены решительно и не позволят зоофилу жить в их районе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американец Иисус изнасиловал болонку. Во время следствия по его делу он женился на хозяйке собаки.
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Происшествия , Иисус Христос , Генпрокуратура РФ , Газета Milliyet , Анталья , Турция
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