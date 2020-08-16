Дети подсмотрели за соседом и увидели изнасилование 

Турции задержали зоофила, изнасиловавшего собаку на глазах у детей. Инцидент произошел в Анталье , в районе Кепез, сообщает издание Milliyet

Дети заинтересовались неким Халилом Ю., который привел к себе домой собаку с двумя щенками. Они залезли на разрушенную стену соседнего дома и увидели, что мужчина насилует несчастное животное, связав ему лапы. Дети сняли происходящее на смартфоны и показали родителям. Взрослые обратились в полицию. Полицейские задержали преступника.

Прокуратура оштрафовала его и отпустила.

Пострадавшую собаку взяли под защиту любители животных. Сейчас она находится в приюте.

Жители квартала заявили, что настроены решительно и не позволят зоофилу жить в их районе.