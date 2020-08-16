Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева 

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По предварительным данным, причиной смерти внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана Назарбаева стала остановка сердца. Мужчина не дожил до своего 30-летия 10 дней, — сообщает kp.ru.

Сын старшей дочера бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев скончался в ночь с 15 на 16 июля в Лондоне. По некоторым данным, Айсултана Назарбаева похоронят 17 августа в Алматы.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года. Его мать — Дариги Назарбаева, отец — Рахат Алиев — известный казахстанский политик, бизнесмен и дипломат. В свое время он бежал из Казахстана в Австрию.

Внук Назарбаева учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, потом родители устроили его в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии.

В 2010 году молодой человек окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 он начал служить в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана и прослужил год.

Назарбаев-младший серьезно увлекался футболам, занимался профессионально. Айсултан принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Он пробовал играть в в британском "Портсмуте".