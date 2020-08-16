Убит резиновыми пулями: О трагедии с мужчиной в Минске

На кадрах видна вспышка от выстрела, после чего появляется мужчина в окровавленной одежде. Оперативник определил, что смерть наступила от ранения в грудь или в районе солнечного сплетения. Игнатов добавил, что делать выводы без осмотра трупа трудно, но скорее всего пули, предназначенные для разгона демонстрантов, попали в критическую точку на теле убитого.

Видимо, попала в критическую точку, попала в мягкие ткани, человек мог скончаться от внутреннего кровотечения, — приводит слова эксперта Пятый канал.

Оперативник добавил, что на записи слышно много выстрелов и поэтому странно, что известно только об одном пострадавшем. Раненых было бы в разы больше в случае применения огнестрельного оружия.

Игнатов считает, что более серьёзные выводы можно делать только на месте происшествия.

То, что пули резиновые, это 99,9%. Это не оружие летального типа, это оружие травматическое, — говорит сотрудник МВД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты Associated Press опубликовали видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён момент убийства белорусскими силовиками Александра Тарайковского, принимавшего участие в протестах в Минске.