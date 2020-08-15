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Белоруссия в огне. Главное

В Башкирии на горе Куштау задержали экоактивистов 

Газета.Ru 1 час назад
Конфликт на Куштау: полиция задержала активистов
Фото: соцсети
Полиция задержала участников экологической акции на горе Куштау, все они доставлены в ОВД Стерлитамака. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из задержанных Эмиль Галимов.

"Сейчас 22 человека задержали, они в ОВД находятся, оформляют протоколы для привлечения к административной ответственности за сопротивление действиям сотрудников полиции. 22 человека задержаны точно, и еще один автобус приехал с людьми — не менее 10 человек", — сказал он.

Адвокат не смог пояснить, почему экоактивистов задержали.

"Далее материалы будут переданы в суд города Ишимбая", — добавил он.

По данным агентства, ранее активисты, выступающие против разработки Куштаю Башкирской содовой компанией собрались на горе. Отмечается, что по версии местных СМИ на горе произошло столкновение активистов с охраной предприятия.
Конфликт на Куштау: Росгвардия применила газ
В пресс-службе УМВД России по Башкирии агентству отказались комментировать ситуацию.
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Комментарии 5
Происшествия , Росгвардия , АО "Каустик" , МВД , Башкортостан , Стерлитамак
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