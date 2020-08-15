Конфликт на Куштау: полиция задержала активистов

"Сейчас 22 человека задержали, они в ОВД находятся, оформляют протоколы для привлечения к административной ответственности за сопротивление действиям сотрудников полиции. 22 человека задержаны точно, и еще один автобус приехал с людьми — не менее 10 человек", — сказал он.