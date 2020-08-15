Россия объявила Цепкало в розыск 

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Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

«Разыскивается по статье уголовного кодекса», — сказано в заявлении.

Ранее Цепкало рассказал, что в республике на него заведено уголовное дело.