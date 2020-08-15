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Белоруссия в огне. Главное

Россия объявила Цепкало в розыск 

Общественная служба новостей и ещё 28 4 часа назад
Россия объявила Цепкало в розыск
Фото: Валерий Цепкало / Facebook
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

«Разыскивается по статье уголовного кодекса», — сказано в заявлении.

Ранее Цепкало рассказал, что в республике на него заведено уголовное дело.
Белоруссию охватили массовые митинги после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов. Граждане страны не верят в такой исход.
Вероника Цепкало, входящая в штаб Светланы Тихановской, обратилась к мировой общественности. Она призвала мир «помочь остановить беспредел и кровопролитие».
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Происшествия , В мире , СНГ , Вероника Цепкало , Светлана Тихановская , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко
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