Борщевик убил москвича

Мужчину госпитализировали 19 июля в больницу имени Кончаловского с сильными ожогами рук и ног. Смерть наступила накануне, 14 августа. Анализы показали, что ожоги имели растительное происхождение.

В беседе с медиками он упоминал, что находился на даче.