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Белоруссия в огне. Главное

Пожилой москвич умер после контакта с борщевиком

Мослента
1 час назад
Комментарии2
92-летний житель Москвы умер после контакта с борщевиком. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Борщевик убил москвича
Фото: Антон Денисов / РИА НовостиАнтон Денисов / РИА Новости
Мужчину госпитализировали 19 июля в больницу имени Кончаловского с сильными ожогами рук и ног. Смерть наступила накануне, 14 августа. Анализы показали, что ожоги имели растительное происхождение.
В беседе с медиками он упоминал, что находился на даче.
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Происшествия,Москва,
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