Конфликт на горе Куштау: начались задержания

Свыше 22 экологических активистов задержано сотрудниками полиции на горе Куштау в Башкирии , где ранее последние организовали лагерь против разработки « Башкирской содовой компанией » данной горы для добычи соды. Об этом 15 августа сообщил адвокат Эмиль Галимов , его слова приводит РБК.

«Активисты были задержаны сотрудниками ОМОН. Их завели в автобус, активисты были испачканы, их грубо задержали. Сейчас их привезли в ОВД города Стерлитамак», — заявил адвокат.

Также Галимов рассказал, что его не допускают к защите задержанных экоактивистов и добавил, что идет речь о 22 людях. При этом в МВД Башкирии воздержались от комментариев данной ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на горе Куштау в Башкирии между экоактивистами, выступающими против разработки горы, и сотрудниками ЧОП начались стычки.