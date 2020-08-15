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Мёртвую россиянку нашли в реке в Абхазии 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
В Абхазии нашли тело россиянки
Фото: РИА Новости
Тело россиянки из Санкт-Петербурга нашли в реке Бзыбь в Абхазии, сообщили представители МЧС республики. Гражданку искали почти три дня волонтёры на лодках, водолазы, сотрудники экстренных служб и психологического сопровождения МЧС на территории Гагрского и Гудаутского районов, в том числе с использованием спасательного вертолёта. Девушка пропала 12 августа 2020 года. Поисковую операцию взял под контроль глава МЧС Абхазии Лев Квициния
Покойная приехала в Абхазию на отдых вместе со своим молодым человеком. Они решили покататься на арендованном квадроцикле. Однако мужчина не справился с управлением, и транспортное средство упало с обрыва в реку. В результате ДТП водитель получил лёгкие повреждения, а девушка пропала. По предварительным данным, погибшая 1998 года рождения, передаёт РЕН ТВ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово в Приморье. Предположительно, это люди с пропавшей 31 июля яхты «Барыня» в Хабаровском крае. Яхта пропала в акватории Татарского пролива, она шла по маршруту посёлок Нельма — город Советская Гавань. На борту находились три человека. На поиски вылетал вертолёт МЧС. На сегодня активная фаза поисков яхты окончена. Сейчас продолжается поиск по проходящим мимо судам.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РЕН ТВ , Абхазия , Санкт-Петербург
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