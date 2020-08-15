Рабочий трагически погиб в Москве

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Рабочий погиб в результате падения с высоты девятиэтажки в Гагаринском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«По адресу: Ленинский проспект, д. 52, где располагается кирпичный девятиэтажный жилой дом, произошло падение рабочего с высоты, от полученных травм он скончался», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия находятся представители экстренных служб столицы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о том, что травматологи Ступинской центральной районной клинической больницы спасли жизнь мужчине, выпавшему с пятого этажа.