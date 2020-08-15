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Белоруссия в огне. Главное

Тела двух человек обнаружены при ликвидации пожара в частном доме в Подмосковье

Газета.Ru
1 час назад
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Спасатели обнаружили тела двух человек при тушении пожара в частном доме в поселке Радовицкий в Подмосковье. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар в Подмосковье: найдены тела погибших
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Отмечается, что площадь возгорания составила 200 кв. м.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия,Пожары,Московская Область,
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