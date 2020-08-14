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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«Подтвержден диагноз пневмония», — приводит ТАСС текст сообщения.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве — 4645 человек.
Днем ранее сообщалось, что в городе за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19.
За июль в Москве от коронавируса как основной причины смерти скончались 742 человека, это вдвое меньше, чем в июне.
В Москве зарегистрирован рост ОРВИ и случаев заболевания пневмонией, которая не связана с коронавирусом.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Москва
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