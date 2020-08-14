На севере Москвы загорелась крыша дома 

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На Октябрьской улице в Москве произошло возгорание крыши дома.

Как сообщает телеграм-канал 112, горит кровля на площади 50 квадратных метров.

Очаг возгорания пока не обнаружен. Отмечается, что в горящем здании находится отдел по Северо-Восточному административному округу Управления ФСБ по Москве.

Как сообщал «Рамблер», 10 августа произошел взрыв на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина в Волгограде.