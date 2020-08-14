На севере Москвы загорелась крыша дома 

На Октябрьской улице в Москве произошло возгорание крыши дома.
Как сообщает телеграм-канал 112, горит кровля на площади 50 квадратных метров.
Очаг возгорания пока не обнаружен. Отмечается, что в горящем здании находится отдел по Северо-Восточному административному округу Управления ФСБ по Москве.
Как сообщал «Рамблер», 10 августа произошел взрыв на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина в Волгограде.
Причиной взрыва стало воспламенения сжиженного углеводородного газа во время слива из газовоза в подземное хранилище АГЗС. Пострадали 13 человек, в том числе четверо сотрудников МЧС России. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба.